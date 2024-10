Dupla do Corinthians se destaca nas Eliminatórias Sul-Americanas

? 5/7 duelos aéreos ganhos (71%!)



Já Felix Torres teve atuação exemplar no empate do Equador com o Paraguai, em Quito. O zagueiro teve 108 ações com bola e ajudou na saída, acertando 89 de 97 passes (92%). O defensor também realizou sete ações defensivas e ganhou cinco de sete duelos pelo alto.

Com o resultado, o Equador foi ultrapassado na tabela pelo Brasil e caiu para a quinta colocação, com 12 pontos. Porém, continua na zona de classificação para a Copa do Mundo.

A seleção de Félix Torres volta a campo na terça-feira (15), às 20h30 (de Brasília), contra o Paraguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Dessa forma, é improvável que o zagueiro tenha condições de jogo para a próxima partida do Corinthians, que será somente dois dias depois.