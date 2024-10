Dorival Júnior convoca Matheus Pereira, do Cruzeiro, para o lugar de Lucas Paquetá na Seleção Brasileira

Após a vitória contra os chilenos, o técnico Dorival Júnior revelou que Matheus Pereira estava no radar da Seleção, podendo ser convocado para as próximas Datas Fifa. Porém, o jogador do Cruzeiro foi chamado ainda neste mês de outubro.

O jogo entre Brasil e Peru será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o meia da Raposa irá se apresentar. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília).

Veja a nota oficial da CBF anunciando a convocação de Matheus Pereira:

"Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi convocado nesta sexta-feira (11) para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Peru, na terça-feira (15), em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ele foi chamado para o lugar de Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. O atleta terá que cumprir suspensão após receber no Chile o segundo cartão amarelo na competição.

Na quinta-feira (10), o Brasil venceu, de virada, o Chile por 2 a 1, em Santiago. A Seleção desembarca no início da noite desta sexta-feira em Brasília, local do jogo contra os peruanos"