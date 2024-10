Diretor do Inter rejeita favoritismo para o clássico com Grêmio

O Internacional desfruta de um ótimo momento na temporada de 2024, com nove jogos de invencibilidade. A última derrota do time ocorreu no jogo do dia 18 de agosto contra o Atlético-GO, há quase dois meses. Ainda assim, a ordem é evitar um clima de empolgação para o clássico contra o Grêmio no dia 19.

Nesta sexta-feira, o vice de futebol José Olavo Bisol deixou claro, em entrevista coletiva, que não vê favoritismo do Internacional no Grenal, apesar de o Colorado ter 11 pontos a mais na classificação em relação ao rival.

"Não vejo esse favoritismo para o Inter. Não nos preocupamos em trazer para dentro do ambiente que estamos melhores. O pensamento é de levar esse clássico com a corda esticada", avisou José Olavo Bisol.