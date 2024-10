Corinthians renova contrato de Luiz Gustavo Bahia, volante promissor do sub-20

O Corinthians renovou o contrato do volante Luiz Gustavo Bahia nesta sexta-feira. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o novo vínculo do atleta promissor da equipe sub-20 é válido até final de 2027.

O antigo contrato de Bahia com o Timão tinha validade até junho de 2025. A diretoria do departamento e o staff do jogador acertaram verbalmente a extensão contratual nas últimas semanas e finalizaram os detalhes nesta sexta.

Bahia é um dos destaques do time sub-20. Com passagens por seleções de base, o atleta soma 34 jogos (22 como titular) nesta temporada, com três gols e três assistências. O garoto de 18 anos fez parte do elenco que se sagrou campeão da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o técnico Danilo.