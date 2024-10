Cole Palmer, do Chelsea, é eleito o melhor jogador do mês de setembro do Campeonato Inglês

Cole Palmer, do Chelsea, foi eleito o jogador do mês de setembro do Campeonato Inglês, nesta sexta-feira. O atacante inglês de 22 anos marcou cinco gols e deu uma assistência, em apenas quatro jogos.

Palmer começou setembro com uma assistência no empate diante do Crystal Palace (1 a 1). Passou em branco no triunfo sobre o Bournemouth (1 a 0). Em seguida, marcou um gol na vitória do Chelsea sobre o West Ham (3 x 0). Sua grande atuação do mês foi contra o Brighton (4 a 2), quando anotou quatro gols ainda no primeiro tempo.

O atacante do Chelsea venceu a concorrência de Harvey Barnes (Newcastle), Luis Díaz, (Liverpool), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Raúl Jiménez (Fulham), Dwight McNeil (Everton) e Ollie Watkins (Aston Villa).