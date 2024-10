Cavaleiro olímpico Stephan Barcha vence qualificativa do GP Agromen

Completaram o placar da quarta a sexta colocação: o brasiliense Flávio Grillo com Lorentino JMen, que zerou a primeira passagem e poupou seu cavalo no desempate, seguido por Artemus de Almeida aprestando Dubruk JMen e Fernando José de Assis Costa montando Ludona van de Dorpshoeve, que fecharam a primeira volta com apenas um ponto perdido por ultrapassarem o tempo concedido.

O GP Haras Agromen, a 1.60 m, fecha a 7ª Etapa do ranking brasileiro senior top, no sábado (12), a partir das 15h (de Brasília), com 200 mil reais em jogo. A 9ª Etapa do ranking acontece no Concurso de Salto Nacional 5* VillageMall, entre 6 e 10 de novembro, na Sociedade Hípica Brasileira, e a grande final no Internacional do 86º Aniversário da Hípica Brasileira, principal polo hípico no Rio de Janeiro.