Bósnia e Herzegovina x Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga das Nações

A terceira rodada do Grupo 3 da Liga A da Taça das Nações acontece nesta sexta-feira. A Alemanha vai ao Estádio Bilino Polje, em Zenica, medir forças com a Bósnia e Herzegovina. O jogo acontece às 15h45 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+.

A Alemanha se encontra na primeira posição do Grupo C, com quatro pontos em dois jogos. Já a Bósnia e Herzegovina é a terceira colocada, com um ponto.