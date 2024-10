Bobadilla, do São Paulo, é destaque do Paraguai no empate diante do Equador

O Paraguai ficou no empate sem gols com o Equador, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, foi um dos destaques da partida.

De acordo com dados do Sofascore, Bobadilla liderou a partida em desarmes, com sete. O volante ainda realizou dez ações defensivas e fez duas interceptações. Venceu 73% dos duelos (8/11) e terminou a partida com 92% de passes certos (12/13).