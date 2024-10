Welington pode se despedir do São Paulo fazendo temporada com mais jogos da carreira; confira

O lateral Welington tem sido peça fundamental do time titular do São Paulo na atual temporada. O defensor, porém, está fazendo seu último ano no Tricolor paulista. O jogador de 23 anos assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o clube ao fim deste ano.

O contrato de Welington com o São Paulo se encerra no fim de 2024 e, com isso, o atleta ficou livre para firmar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do último dia 1º de julho. Apesar dos esforços da diretoria tricolor para renovar com o lateral, ele preferiu partir para uma nova etapa de sua carreira.

Contudo, apesar de tudo, Welington vem tendo um ano especial no São Paulo. Caso se mantenha fisicamente saudável e sem lesões, o defensor pode se despedir do clube fazendo sua temporada com mais jogos na equipe profissional.