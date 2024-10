Venezuela x Argentina: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pelas Eliminatórias

A delegação argentina teve o embarque negado na terça por conta do Furacão Milton, que vem causando preocupação na região.

Dentro de campo, a Argentina tenta manter a liderança das Eliminatórias. A seleção está com 18 pontos, dois a mais que a Colômbia.

Do outro lado, a Venezuela luta para conquistar a vaga para sua primeira Copa do Mundo. Os donos da casa estão com 10 pontos, em sexto.