Treinador do Chile, Gareca relembra rápida passagem pelo Palmeiras: "Me faz rir"

"Se tenho o que falar do Chile até agora é que me tratam muito bem. Ou seja, em termos da semelhança que vejo com o Palmeiras e a semelhança que vejo com o Chile, a verdade é que além das críticas que são razoáveis, compreensíveis, e que aceito, o tratamento que estamos recebendo de todos, da diretoria, de toda a minha equipe de trabalho que tem a ver com os chilenos, departamento médico, jogadores, as pessoas", disse.

"Se eu tiver que falar com você, bom é algo bem parecido. Me sinto uma pessoa respeitada, sinto que facilitam tudo para mim, como me facilitaram no Palmeiras. A única coisa que anseio e desejo é durar, e poder terminar o trabalho", completou.

Gareca comandará o Chile na partida diante do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Estádio Nacional do Chile, em Santiago, será o palco do confronto.