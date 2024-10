Suzano sai na frente do Vôlei Renata na final do Campeonato Paulista

O Suzano saiu na frente na final do Campeonato Paulista de volêi masculino. Na Arena Suzano, o time da casa venceu o Vôlei Renata por 3 a 1 (parciais de 26/24, 25/20, 20/25 e 25/23). A partida decisiva será disputada no Ginásio do Taquaral, em Campinas, no próximo domingo, às 18h (de Brasília). Uma vitória do Suzano garante o título, enquanto o Vôlei Renata precisa vencer por qualquer placar para forçar o golden set.

O jogo foi resolvido nos detalhes. Os quatro sets tiveram os dois times em trocas constantes de pontos e se alternando na frente do placar. O destaque dos vencedores foi Daniel Muniz, responsável por 22 pontos. Do lado da equipe visitante, Adriano foi o maior pontuador, com 19 unidades.

Pedro Teixeira/Vôlei Renata