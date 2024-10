São Paulo se apoia em boa campanha como mandante no Brasileirão para tentar vencer o Vasco

O São Paulo enfrentará o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, entretanto, não será realizado no Morumbis em função dos shows programados para o estádio.

Assim, o confronto será disputado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), com mando do Tricolor. Jogar longe da capital, entretanto, não preocupa tanto o São Paulo, já que recentemente a equipe venceu o clássico Majestoso em Brasília.

Dessa forma, a Torcida que Conduz deve marcar presença no estádio em Campinas para, novamente, apoiar o clube. E o São Paulo ainda contará com sua boa campanha como mandante nesta edição da Série A para, quem sabe, bater o Vasco e voltar a vencer no torneio.