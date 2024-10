São Paulo promove ação do Outubro Rosa e recebe visita de mulheres no CT

O São Paulo promoveu uma ação alusiva ao Outubro Rosa nesta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda. O clube tricolor convidou mulheres para visitar o centro de treinamento e interagir com jogadores do elenco.

A iniciativa, em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol), levou o grupo de mulheres para tomar um café da manhã no CT. Em seguida, elas assistiram à uma parte do treino e tiraram fotos com alguns atletas.

Alguns dos principais nomes da equipe tricolor, como Luciano, Calleri e Rafael, posaram com as mulheres. O mês de outubro marca a luta por controle e cuidado contra o câncer de mama.