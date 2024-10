Quinteto contratado na última janela sofre para engrenar no Santos; veja situação de cada um

O segundo desta lista como mais aparições é Billy Arce, com dois, ambos saindo do banco. Ao todo, o meia-atacante soma pouco mais de 35 minutos em campo. O equatoriano, aliás, não é relacionado desde a vitória de 1 a 0 sobre o Brusque, no dia 7 de setembro.

O zagueiro Luan Peres, por sua vez, até vem aparecendo no banco de reservas, porém só foi utilizado por Carille uma única vez. Ele entrou nos minutos finais do triunfo de 2 a 1 sobre o América-MG, em 15 de setembro.

Já Yusupha Njie ainda nem sequer foi relacionado para uma partida. O atacante gambiano chegou com algumas expectativas, contudo não teve nenhuma oportunidade de mostrar o seu futebol em jogos oficiais.

Renan, por fim, também ainda não estreou. O goleiro foi relacionado para um embate e acabou lesionando a panturrilha. Ele segue entregue ao departamento médico.

O único dos seis contratados na última janela de transferências que conquistou um espaço no time titular é Wendel Silva. O centroavante desbancou Julio Furch e já tem oito aparições, todas como titular, além de dois gols e três assistências.