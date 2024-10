Peru x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Pelo lado do Peru muitos cogitam a demissão do técnico Jorge Fossati em caso de uma derrota dos peruanos, já que a classificação para o Mundial parece cada vez mais distante. Ele não parece preocupado com isso.

"Nunca trabalhei com medo na minha carreira e nunca fiquei pensando que podem me mandar embora. A minha preocupação sempre é em desempenhar um bom trabalho e alcançar metas", revelou o comandante do time peruano.