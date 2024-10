Orlando Ribeiro já comanda sub-20 do Corinthians antes de ser anunciado; entenda

Recém-demitido do Santos, o técnico Orlando Ribeiro já está de casa nova. O profissional agora comanda o time sub- 20 do Corinthians.

O treinador foi desligado do Peixe no último dia 29 de setembro. Desde então, ele vinha negociando com a equipe do Parque São Jorge e chegou a um acerto rápido.

Como apurou a Gazeta Esportiva, Orlando, aliás, já está à frente da equipe sub-20 do Corinthians mesmo antes de ter sido oficializado pelo clube. Isso porque as partes ainda conversam sobre os últimos detalhes para enfim anunciar o acordo.