Organizada do Corinthians aguarda retorno da Caixa para prosseguir com plano de quitação da Arena

A diretoria dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, aguarda um retorno da Caixa Econômica Federal para dar prosseguimento ao plano de quitação da Neo Química Arena.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a organizada ainda não recebeu garantias do banco, como valores e descontos. Os Gaviões entendem que precisam desse retorno para dar continuidade ao projeto.

Dentro do plano dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida com apresentação de comprovante da Caixa e arrecadar de forma direta para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.