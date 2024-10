Nova geração brasileira disputa o Australian Open Junior Series South America

A Rio Tennis Academy se prepara para receber, a partir desta segunda-feira, às 10 horas (de Brasília), a terceira edição do Australian Open Junior Series South America. Tenistas de até 16 anos do continente sul-americano buscam a classificação para a chave principal do Aberto da Austrália juvenil, previsto para janeiro de 2025.

Os campeões terão convite na chave principal e viajam com tudo pago em uma parceria da Confederação Brasileira de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis e da Federação Australiana de Tênis.

A nova geração brasileira estará presente nas quadras rápidas da academia carioca em busca dos títulos do masculino e do feminino e das vagas em Melbourne. Nauhany Silva, que recentemente se tornou a mais jovem do mundo ranqueada no profissional na WTA, será uma das favoritas em busca de mais uma vaga em um Grand Slam. Ela já venceu o pré-quali sul-americano este ano realizado em São Paulo e disputou o Aberto da França.