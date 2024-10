No 1° turno, Palmeiras teve aproveitamento de 59,2% contra adversários de sequência final do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro está em seu a reta final, e o Palmeiras, que está na briga pelo título, tem mais nove compromissos pela frente. Nessa sequência, o Verdão teve um aproveitamento de 59,2%, com cinco vitórias (Juventude, Corinthians, Bahia, Atlético-GO e Cruzeiro), três derrotas (Fortaleza, Botafogo e Fluminense) e um empate (Grêmio).

Atualmente, o time comandado por Abel Ferreira tem 57 pontos, três pontos a menos que o líder Botafogo. O Verdão viu essa distância aumentar depois de empatar sem gols com o Bragantino, na última rodada, no Estádio Nabi Abi Chedid. Com a briga acirrada, fecham o G4 Fortaleza (55) e Flamengo (51).

Para buscar o título do Brasileiro, o Verdão precisa melhorar esse desempenho e vencer o confronto direto com o Botafogo. As equipes só se enfrentarão na 36ª rodada, com detalhes do jogo ainda a serem definidos pela CBF. No primeiro turno, o time carioca foi mais feliz e bateu o Alviverde, por 1 a 0, no Nilton Santos, por 1 a 0.