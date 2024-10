Museu da Glória é inaugurado no Estádio Couto Pereira

O Coritiba inaugura amanhã o Museu da Glória, espaço exclusivo no Estádio Couto Pereira dedicado a preservar e compartilhar com a torcida toda a trajetória do Clube e do futebol paranaense. O novo espaço museológico proporciona uma imersão na história do Coritiba, que celebra 115 anos de fundação neste ano.

Idealizado em 2018, o projeto contou com a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e foi viabilizado com o apoio da SAF e parcerias estratégicas. O "Museu da Glória" abriga troféus, camisas históricas, fotos e itens que marcaram a história, oferecendo aos torcedores a oportunidade de reviver momentos inesquecíveis.

"A ideia era criar um espaço de exposição que complementa o Estádio Couto Pereira, que por si só já se caracteriza como um elemento histórico de Curitiba." explica Amanda Gavioli, arquiteta do escritório Tear, responsável pelo projeto. "O percurso foi organizado com a intenção de contar a história do vínculo entre o clube e a cidade, tendo o Alto da Glória como elo fundamental." complementou.