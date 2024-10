Messi comemora retorno à seleção argentina após lesão, mas lamenta resultado e critica gramado

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a Argentina visitou a Venezuela no Estádio Monumental de Maturín e empatou por 1 a 1. Depois do duelo, Lionel Messi lamentou o resultado inesperado e reclamou do gramado, mas comemorou seu retorno à seleção após se recuperar de lesão.

"Foi um jogo muito difícil, feio, travado. Não conseguimos dar dois passes seguidos, desta forma se joga bem pouco", declarou, em entrevista à TyC Sports.

"Empatamos porque o campo não nos ajudou. Tivemos que fazer outra partida da qual estávamos preparados. Conseguimos brigar, ganhar a segunda bola, vencer os duelos, jogar com o erro do rival. No primeiro tempo, demos alguns passes para trás. A água a parava", disse.