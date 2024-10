Lenda do tênis, Rafael Nadal anuncia aposentadoria aos 38 anos

Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria na manhã desta quinta-feira. Aos 38 anos, o espanhol vinha convivendo com diversos problemas físicos nas últimas temporadas.

"Estou aqui para comunicar que estou me retirando do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente estes dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão, que obviamente é difícil e levei tempo para tomar. Nesta vida, tudo tem um começo e um final, e acredito que este é o momento para colocar um ponto final. Foi uma carreira longa e de muito mais sucesso do que poderia imaginar", falou Nadal, em vídeo divulgado nas redes sociais.