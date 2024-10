Igor Jesus e Luiz Henrique quebram jejum de 26 anos do Botafogo ao marcarem pela Seleção Brasileira

A noite desta quinta-feira foi de domínio botafoguense na Seleção Brasileira. Atacantes do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os autores dos gols que deram a vitória ao Brasil sobre o Chile, por 2 a 1, no Estádio Nacional do Chile, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com os gols marcados na noite desta quinta, os atacantes ajudaram o clube carioca a quebrar um longo jejum: fazia 26 anos que um jogador do Botafogo não balançava as redes defendendo a Amarelinha. Coube a Igor Jesus e Luiz Henrique, que vivem grande fase, acabarem com isso.

A última vez que um jogador do Glorioso havia ido às redes pela Seleção Brasileira foi em 1998, quando Bebeto anotou um gol na vitória de 3 a 2 do Brasil sobre a Dinamarca, nas quartas de final da Copa do Mundo daquele ano. Rivaldo marcou os outros dois gols brasileiros, enquanto Jorgensen e Laudrup descontaram para o adversário.