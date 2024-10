Herói contra o Chile, Luiz Henrique valoriza virada e promete empenho para mudar fase da Seleção

A Seleção Brasileira contou com um gol decisivo de Luiz Henrique para vencer o Chile por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, fora de casa, pela nona rodada das Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Botafogo ressaltou a importância do resultado e destacou o desejo do grupo de mudar a fase do Brasil.

"Fico feliz. Representa muita coisa, um sentimento muito grande para nós. Sabemos de tudo que esta acontecendo, queremos mudar isso e vamos. Estamos começando. Primeiro passo começa com essa vitória. Em Brasília temos um jogo muito importante. Vamos representear essa camisa com muita garra e amor. Vamos sempre honrar a camisa do Brasil", disse à TV Globo.

"A gente sabe do que estamos passando, mas a torcida brasileira pode esperar muito empenho e amor por essa camisa. Estou contente demais. Estamos defendendo uma camisa pesada. Vamos dar a nossa vida em Brasília, lutar e fazer de tudo para sair com a vitória", ampliou.