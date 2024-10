Haaland faz dois na Liga das Nações e se torna o maior artilheiro da história da Noruega; veja números

A tarde desta quinta-feira foi especial para Erling Haaland. Com apenas 24 anos de idade, o centroavante se tornou o maior artilheiro da história da Noruega. Ele atingiu tal marca ao anotar dois gols na vitória de sua seleção contra a Eslovênia, por 3 a 0, pela terceira rodada do Grupo G da Liga das Nações.

O primeiro gol de Haaland no Estádio Ullevaal saiu logo aos sete minutos. O centroavante aproveitou rebote do goleiro esloveno e chutou forte para estufar as redes. Já o segundo tento aconteceu aos 17 minutos da etapa final: Sorloth tocou para o camisa 9 dentro da área, que pegou de primeira e fez bonito gol.

Indo às redes duas vezes no confronto desta quinta-feira, o atacante chegou aos 34 gols marcados em 36 partidas defendendo as cores de seu país. O jogador do Manchester City superou a marca do já falecido Jorgen Juve, que atuou na década de 1930 e marcou 33 gols em 45 jogos pela seleção da Noruega.