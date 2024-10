GP São Paulo terá sistema especial de mobilidade para o público

Let's make it six of the best, shall we? ?

Como funciona:

O serviço expresso via Linha 9 - Esmeralda, da CPTM, garante acesso aos trens exclusivos com destino direto à Estação Autódromo, sem parar nas demais praças que fazem parte do trajeto, em uma viagem de aproximadamente 25 minutos de duração. Os trens partirão da Estação Pinheiros, com única parada na Estação Morumbi, outro ponto de embarque, seguindo direto para a Estação Autódromo.

Os paulistanos e turistas também podem acessar a Linha 9-Esmeralda, partindo de diversos pontos da região metropolitana de São Paulo, utilizando o serviço de CPTM e Metrô Regular. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata e 9-Esmeralda estarão abertas para embarque e desembarque, funcionando das 4:40 até a meia-noite, com passagem a R$ 5,00.