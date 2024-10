Felipe Melo, do Fluminense, indica aposentadoria ao fim de 2025 e destaca desejo de virar treinador

Felipe Melo está perto de se aposentar dos gramados. Nesta quinta-feira, o volante e zagueiro do Fluminense revelou que sua aposentadoria já tem data marcada. O jogador de 41 anos afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que deve parar de atuar profissionalmente no fim do ano de 2025.

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o final de 2024. Ele reforçou o desejo de renovar e seguir defendendo as cores do clube até o ano de sua aposentadoria e indicou a vontade em disputar o Mundial de Clubes, previsto para o ano que vem.

"Obviamente eu ainda não comecei a minha transição. Apesar de ter contrato até dezembro, ainda quero e sonho muito em renovar com o Fluminense, em jogar o Mundial. Mas a decisão de parar de jogar futebol no final do ano que vem já está tomada", declarou o jogador.