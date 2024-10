Federer, Cristiano Ronaldo e Mbappé: as reações sobre a aposentadoria de Nadal

Um dos maiores da história do tênis, Rafael Nadal marcou uma data para colocar um ponto final em sua carreira como jogador de tênis profissional. Ele irá se despedir no mês de novembro, após a disputa da Copa Davis. O anúncio desta quinta-feira sensibilizou fãs e estrelas do esporte mundial.

Na publicação feita nas redes sociais sobre sua aposentadoria, Nadal recebeu diversas mensagens de famosos do mundo esportivo. Confira: