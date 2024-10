Ex-jogador do Flamengo, Reinaldo revela inspiração em Jorge Jesus: "Apaixonado pela ideia de jogo dele"

Além do Rubro-Negro, Reinaldo também vestiu a camisa do Botafogo, em 2009. Assim, o ex-jogador disse que acompanha alguns jogos do Fogão, e que também admira o trabalho feito por Artur Jorge.

"Artur Jorge faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. É um excelente treinador, muito seguro nas suas ideias de jogo e está sendo agradável tê-lo no Brasil. É prazeroso ver o Botafogo jogar. Na maioria das vezes joga no 4-2-4, com dois extremos e dois homens por dentro. Muitas vezes libera os laterais ao mesmo tempo e joga os extremos para dentro. É a equipe mais agradável de assistir, que faz transições rápidas e chega o tempo todo com muita gente no ataque", finalizou.