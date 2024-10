Corinthians treina em dois períodos e intensifica preparação na Data Fifa

O elenco do Corinthians realizou treino em dois períodos ao longo desta quinta-feira (10), no CT Joaquim Grava. O Timão, sob o comando de Ramón Díaz, intensifica a preparação durante a pausa de jogos por conta da Data Fifa.

Os jogadores abriram o dia com um trabalho de força na academia do CT. Em seguida, após aquecimento no gramado, os atletas realizaram um exercício técnico dividido em cinco estações, com trabalho de finalizações com enfrentamento e mudança de direção com obstáculos.

Já no período da tarde, o elenco realizou um trabalho de pressão após perda de bola e duelos de enfrentamento em campo reduzido. Os jogadores foram divididos em cinco equipes para a segunda atividade do dia.