Dorival prevê dificuldades contra vice-lanterna das Eliminatórias: "Diferença é mínima"

O técnico Dorival Júnior não se deixa iludir com o fato de enfrentar o vice-lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas nesta quinta-feira. Embora o favoritismo esteja todo do lado do Brasil, o treinador prevê um confronto difícil contra o Chile, em Santiago.

"Independentemente da posição de momento de cada equipe, não tem esse lado de obrigação excessiva. Temos a obrigação de fazer o maior número de pontos possíveis, nos aproximar daqueles que estão na nossa frente. Teremos dois jogos complicados. Não pensem que por estarem lá embaixo serão jogos fáceis", comentou Dorival.

O Brasil é o atual quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, com dez pontos, somente um a mais que a Bolívia, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. O Chile, por sua vez, é o vice-lanterna, com cinco tentos, ficando à frente apenas do Peru, que é o adversário seguinte da Seleção.