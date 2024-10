Dorival confirma Seleção com duas novidades para enfrentar o Chile; veja escalações

A Seleção Brasileira está escalada para o jogo contra o Chile, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior promoverá duas estreias.

Na lateral esquerda, Abner, do Lyon, será titular. Já no ataque, a novidade é Igor Jesus, do Botafogo.

Assim, o time terá: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.