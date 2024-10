Cruzeiro confirma lesão na coxa de Cássio; veja prazo de recuperação

O Cruzeiro informa que o atleta Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube.

A expectativa é que Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima... pic.twitter.com/ENQD6jPYyL

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 10, 2024

Desta forma, Cássio deve estar à disposição para o próximo compromisso do Cruzeiro. Por conta da data Fifa, a equipe mineira só volta a campo no dia 18 de outubro, às 21h30 (de Brasília), quando receberá o Bahia, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

A lesão de Cássio ocorreu no treino desta quarta-feira, quando ele saiu para disputar uma bola no alto e acabou caindo no chão sentindo dores na coxa direita, precisando receber o atendimento do fisioterapeuta Eduester Lopes. O goleiro deixou a atividade mancando e com uma expressão de tristeza no rosto.

Assim, Cássio se junta aos meio-campistas Matheus Henrique, Vitinho e Japa e aos atacantes Juan Dinenno e Rafa Silva no departamento médico da Raposa.