Com vitória sobre o Grêmio, Atlético-MG alcança mais sequência de invencibilidade na Arena MRV

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 2 a 1, na última quarta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo alcançou a maior sequência invicta na Arena MRV, com 12 partidas.

O primeiro destes 12 jogos aconteceu no dia 11 de julho, quando o Atlético-MG superou o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão. A última derrota do Galo na Arena MRV foi para o Flamengo, no dia 3 de julho.

Anteriormente, a maior sequência invicta do Galo havia sido de 11 partidas, que aconteceu entre os empates com a Tombense, no dia 14 de fevereiro deste ano, e com o Bahia, dia 2 de junho.