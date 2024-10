Com um a menos, Itália sofre empate da Bélgica, mas segue na liderança do grupo na Liga das Nações

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações, a Itália duelou diante da Bélgica no Stadio Olimpico e empatou por 2 a 2. Os gols dos italianos foram marcados por Andrea Cambiaso e Mateo Retegui, enquanto Maxim De Cuyper e Leandro Trossard deixou tudo igual.

Com o resultado, a Itália perdeu os 100% de aproveitamento na competição, mas continuou na ponta do grupo, agora com sete pontos. Nas outras duas rodadas, bateu a França (3 a 1) e Israel (2 a 1). Do outro lado, a Bélgica, que vinha de um revés para os franceses, chegaram a quatro pontos, na terceira posição.

A Itália retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra Israel, pela quarta rodada da Liga das Nações. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium. Já a Bélgica volta a campo contra a França. A partida, que acontece no Estádio Rei Baudouin, será realizada no mesmo dia e na mesma hora.