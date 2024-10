Com gol de Miguelito, Colômbia é superada pela Bolívia e conhece primeira derrota nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a Colômbia visitou a Bolívia no Municipal de El Alto e perdeu por 1 a 0, seu primeiro revés no torneio. Miguelito, atleta que pertence ao Santos, foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com a derrota, a Colômbia permaneceu com 16 pontos e continua na vice-liderança, atrás apenas da Argentina, que tem 18 somados e enfrenta a Venezuela neste momento. Os colombianos ainda não haviam sido derrotados na competição, onde tinham quatro vitórias e quatro empates nas oito partidas disputadas. Já a Bolívia chegou aos 12 pontos, agora na quinta posição.

A Colômbia volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Chile, no Metropolitano Roberto Meléndez. No mesmo dia, às 21h, a Bolívia visita a Argentina, no Monumental. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada.