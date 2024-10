Com Félix Torres e Gustavo Gómez em campo, Equador e Paraguai empatam pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Equador e Paraguai se enfrentaram no Estádio Casa Blanca e empataram por 0 a 0. Félix Torres e Gustavo Gómez, que pertencem a Corinthians e Palmeiras, respectivamente, atuaram no duelo.

Com o resultado, o Equador chegou aos 12 pontos, na quarta colocação da competição. Já o Paraguai alcançou os dez somados, na oitava posição. Pertencentes a clubes rivais no futebol brasileiro (Derby Paulista), o equatoriano Félix Torres e o paraguaio Gustavo Gómez se enfrentaram novamente, desta vez por suas seleções.

O Equador volta aos gramados na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Uruguai, no Estadio Centenario. No mesmo dia, às 2oh, o Paraguai recebe a Venezuela, no Monumental. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada.