Com campo encharcado, Argentina cede empate à Venezuela, mas segue líder das Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 teve seu pontapé inicial. Com um campo encharcado após forte chuva, a Argentina cedeu o empate à Venezuela, em 1 a 1, no Estádio Monumental de Maturín. Otamendi abriu o placar para os argentinos, enquanto Rondón deixou tudo igual para os venezuelanos.

Esse foi o retorno de Messi à seleção argentina após a conquista da Copa América. O craque ficou fora da última data Fifa em função de uma lesão no tornozelo. O embate ainda contou com jogadores do futebol brasileiro entre os titulares, como o argentino Almada, do Botafogo, e os venezuelanos José Martínez (Corinthians), Nahuel Ferraresi (São Paulo), Savarino (Botafogo), Soteldo (Grêmio), e Rincón (Santos).

Com o resultado, a Argentina chegou aos 19 pontos e se manteve na liderança da classificatória, mas desperdiçou a oportunidade de abrir cinco de vantagem sobre a Colômbia, que perdeu na rodada. Já a Venezuela assumiu momentaneamente a sexta colocação, mas pode perder posições após o jogo do Brasil, que acontece ainda nesta quinta-feira.