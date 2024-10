CBF divulga análise do VAR de gol anulado em Atlético-MG x Grêmio: 'Toca na mão'

Ao chegar para ver o lance, Luiz Flávio escutou de Wagner: "Aqui está o toque. Ela [bola] vem primeiro no peito e depois desliza no braço. A hora que ele faz o movimento, a bola vai com ele. Aí é ele que segue sozinho e faz o gol". Após assistir o lance em diversos ângulos, o árbitro de campo concluiu e disse: "Toca na mão esquerda. Estou voltando e anulando o gol por domínio de mão".

Este não foi o único lance polêmico da partida. Após o duelo, o Grêmio listou quatro jogadas duvidosas que ocorreram durante o duelo, incluindo o de Braithwaite. Os outros foram: o pênalti marcado para o Atlético-MG, um possível pênalti não marcado para o Grêmio e uma falta dura em Pepê, na qual o Imortal entendeu que o adversário poderia receber cartão vermelho.

Estes outros lances, no entanto, não tiveram a análise do VAR divulgada pela CBF.

Em entrevista coletiva após a partida, o Renato Gaúcho também ficou na bronca com a arbitragem, alegando que viu o lance por vários ângulos e não entendeu que a bola bateu na mão do dinamarquês. Ele ainda definiu o futebol brasileiro como "bagunçado".

Com a derrota para o Galo, o Grêmio segue com 35 pontos, aparecendo em 11º lugar do Campeonato Brasileiro. Agora, o Imortal volta a campo apenas no dia 19 de outubro, quando disputará clássico contra o Internacional no Beira-Rio.