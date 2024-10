Caso VaideBet: Polícia Civil cobra Corinthians pelo recebimento de R$ 56 milhões de intermediadoras

O ofício foi assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia, que representa a Delegacia de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e está à frente do caso.

"O Sport Club Corinthians Paulista não vai se manifestar sobre o inquérito em andamento, justamente para não atrapalhar as investigações que se encontram sob sigilo. O Corinthians reforça que é vítima no caso e, portanto, é o maior interessado na solução desse inquérito", escreveu o clube em contato com a reportagem.

As investigações acerca do "caso VaideBet" se arrastam desde o final de maio. Alguns nomes importantes ainda não prestaram depoimento às autoridades, como Augusto Melo (presidente do Corinthians), Marcelo Mariano (diretor administrativo), Sérgio Moura (ex-Superintendente de Marketing) e representantes da casa de aposta.

Relembre o caso

No dia 20 de maio, foi divulgada uma notícia pelo jornalista Juca Kfouri, vinculando um esquema de laranja ligado ao intermediário que firmou o contrato entre VaideBet e Corinthians.

No dia 18 de março de 2024, a empresa Rede Social Media Design Ltda teria recebido um pagamento de R$ 700 mil do Corinthians, com o qual sua conta bancária passou a ter saldo positivo de R$ 697.270.73. Alguns dias depois a conta foi reabastecida com a mesma quantia.