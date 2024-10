Botafoguenses decidem, Brasil vira sobre o Chile e sobe para o quarto lugar das Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, no estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Vargas fez para os mandantes, enquanto Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, anotaram os dos visitantes.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior subiu para o quarta lugar do torneio, com 13 pontos. Os chilenos, por sua vez, estão em nono, com cinco. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.

O Brasil volta a campo na terça-feira, quando encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília). No mesmo dia, o Chile visita a Colômbia, às 17h30.