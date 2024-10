Árbitro de Fluminense x São Paulo e jogador do Athletico-PR conseguem efeito suspensivo no STJD

O lateral Fernando, por sua vez, tinha sido punido com cinco jogos de suspensão por "praticar agressão física" na partida contra o Vasco, realizada em São Januário no dia 26 de agosto. Agora, o atleta que já cumpriu um jogo de suspensão, precisará ficar fora de mais um, Depois, ele ficará liberado do cumprimento das três outras partidas até o julgamento do recurso no Pleno.

Parte do despacho do relator, foi dito que "O Recorrente alega, em suma, que não houve a consumação de agressão física, havendo um melhor enquadramento da conduta no artigo 250 do CBJD ou na modalidade tentada da agressão física".

Nesta mesma confusão envolvendo Fernando, o segurança Betinho, do Vasco, também foi punido, recebendo a suspensão de 30 dias do futebol. Além dos profissionais, Vasco e Athletico-PR foram multados em R$ 10 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.