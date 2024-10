Aravena ganha espaço e começa a se destacar pelo Grêmio; veja os números

Além disso, Aravena também vem se destacando pela construção de jogadas. O ponta direita criou duas grandes pelo Grêmio, além de ter 89% de acerto no passe.

Apesar da derrota desta quarta-feira para o Atlético-MG por 2 a 1, o Imortal, com a ajuda de Alexander, já aparece longe da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando o 11º lugar, com 35 pontos.

O Grêmio volta a campo apenas no dia 19 de outubro, quando disputará clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão.