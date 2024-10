Após lesão de Alisson, São Paulo amarga eliminações e acumula apenas 46,6% de aproveitamento

O São Paulo perdeu uma peça importantíssima de seu meio-campo titular em um momento crucial da atual temporada. Alisson fraturou o tornozelo direito em julho e está realizando tratamento junto ao departamento médico do clube.

Engrenagem do time do São Paulo, Alisson faz muita falta à equipe - pelo menos é isso que os resultados recentes do clube tem mostrado. Desde a lesão do jogador, o Tricolor amargou eliminações nas Copas e somou apenas sete vitórias nos últimos 20 jogos.

Alisson se lesionou na partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tentou recuperar a bola na segunda etapa e, após exames, teve constatada a fratura no tornozelo.