Alisson posta vídeo treinando com bola no São Paulo e se mostra ansioso por retorno: "Falta pouco"

O volante Alisson, do São Paulo, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira um vídeo treinando com bola no CT da Barra Funda. O jogador se recupera de uma fratura no tornozelo direito desde julho.

Esta é a primeira vez que Alisson aparece trabalhando com bola no gramado. Ele, até então, só tinha sido flagrado no CT realizando trotes no campo.

O vídeo publicado pelo meio-campista mostra ele fazendo movimentos leves e chutando a gol. Inclusive, ele chegou a balançar as redes durante a atividade. Junto ao registro, Alisson escreveu: "Nem acredito que falta pouco".