Aleksandar Petrovic renova com a Seleção Brasileira de basquete para o ciclo de Los Angeles 2028

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB), anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do treinador Aleksandar Petrovic para o ciclo de Los Angeles 2028. Além do croata, os auxiliares Tiago Splitter, Bruno Savignani, Demétrius Ferraciú e Helinho Garcia também permanecem em seus cargos com a Seleção Brasileira.

"Estou muito contente por poder seguir no comando do Brasil. Pelos jogadores, pelo corpo técnico, pela CBB e por todo o apoio da torcida, que me enviou muitas mensagens para seguir no projeto. Agora vamos continuar o trabalho desse último verão europeu, nos Jogos Olímpicos. Nossa meta é preparar muito bem o grupo para as próximas duas janelas e para a Americup. Outra coisa muito importante, que é buscar os jogadores jovens que podem entrar para esse futuro e dinâmica, como Mathias, Zu Júnior, Nathan Mariano, Lucas Atauri, e todos os outros. E por isso, vamos continuar essa linda experiência", disse Aleksandar Petrovic.