Zubeldía comanda série de atividades, São Paulo se reapresenta e abre preparação para encarar o Vasco

Na tarde desta quarta-feira, após três dias de folga, o elenco do São Paulo se reapresentou aos treinos no CT da Barra Funda. O elenco abriu a preparação para enfrentar o Vasco, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No centro de treinamentos, os jogadores realizaram diferentes atividades nesta tarde, comandados por Zubeldía. As atividades abriram com ativação física no gramado e mobilidade em solo. Logo após isso, os atletas participaram de um circuito físico-técnico, que concluiu a primeira parte do treino.

O dia do elenco do São Paulo também contou com um exercício de posse de bola, que dividiu os jogadores em pequenos grupos, além de corridas no campo.