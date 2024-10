Um dia após anunciar sua aposentadoria, Iniesta marca presença em treino do Barcelona

O espanhol Andrés Iniesta anunciou sua decisão de pendurar as chuteiras na última terça-feira. Após 22 anos de carreira, o ídolo do Barcelona se despediu do futebol e revelou o desejo de se tornar treinador futuramente. O ex-jogador marcou presença no treino do Barça nesta quarta, onde conversou com o técnico Hansi Flick e alguns jogadores.

Após anunciar sua aposentadoria de forma oficial, Iniesta revelou que desejava se tornar treinador no futuro, tendo como objetivo uma volta ao Barcelona. O espanhol exaltou o início de trabalho do técnico Hansi Flick, que segundo o ex-jogador, deveria permanecer por muito tempo na Catalunha.

Com o andamento da Data Fifa, o Barcelona teve de contar com a ajuda de alguns jogadores das categorias de base para substituir os atletas convocados por suas seleções. Mesmo assim, Iniesta conseguiu conversar com alguns dos principais nomes do clube nesta temporada, como Dani Olmo e Fermín López, que não foram convocados pois estão lesionados.