Santos vira sobre o Olimpia e encara o Boca nas quartas da Libertadores Feminina

O Santos segue com 100% de aproveitamento na Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (9), as Sereias da Vila venceram o Olimpia por 4 a 2, de virada, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos.

As paraguaias abriram o placar aos oito minutos, com Vanessa Arce. As brasileira, porém, conseguiram reagir ainda na primeira etapa. Carol Baiana deixou tudo igual aos 22 e Ketlen colocou o time paulista na frente aos 38.

Logo aos seis da etapa complementar, Ketlen ampliou. Já aos 34, foi a vez de Rafa Martins deixar o seu. Com o relógio marcando 43 minutos, ainda deu tempo de Peralta descontar, mas a reação parou por aí.